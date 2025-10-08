Avanza la revalorización de la terminal de ómnibus de Stroeder

Las obras para la revalorización de la Terminal de Ómnibus de Stroeder

A buen ritmo avanzan los trabajos de revalorización de la Terminal de Ómnibus de la localidad de Stroeder, con el objetivo de mejorar de manera integral las condiciones de este espacio público.

Los mismos se iniciaron semanas atrás, sobre un proyecto que contempla una nueva cubierta y la renovación funcional y estética del edificio, incorporando, la ejecución de un semicubierto de estructura metálica, la colocación de cielorraso de PVC, la instalación eléctrica con iluminación LED, el sistema de desagües pluviales y nuevos solados.

Además, se sumará equipamiento urbano (paneles de resguardo, bancos y cestos de residuos) y se realizará la pintura general del edificio existente, brindando una imagen renovada y moderna.

Con una inversión de 57.813.000, esta obra busca garantizar un espacio de mayor confort, funcionalidad y seguridad para todos los usuarios de la terminal.

Por otra parte, continúa la obra de riego en Villalonga, en esta oportunidad se procedió con la colocación de un tanque cisterna de 3700 litros, que permitirá abastecer de suministro las isletas del bulevar Patagones.

La obra de riego en Villalonga también continúa a buen ritmo

Luego se procederá con la colocación de cañerías nuevas, en los diferentes sectores de la misma. Los trabajos son llevados a cabo por personal perteneciente a la Dirección de Espacios Verdes de Carmen de Patagones. (Agencia Carmen de Patagones)