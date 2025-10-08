Primera femenino: fue una doble Victoria para Estudiantes ante Bahiense del Norte

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Estudiantes se impuso esta noche ante Bahiense del Norte, por 65 a 36, en partido correspondiente a la séptima fecha, segunda rueda de la segunda parte del torneo de Primera femenino "Josefina Torruella".

El albo fue ampliando la diferencia con el correr de los minutos, contando con la polifuncionalidad de Victoria Escudero, que completó 12 puntos, 11 rebotes, 5 asistencias y 4 recuperos.

También, Victoria Hollman sumó 12 unidades (5-7 en dobles y 2-5 en libres), más 7 rebotes.

Victoria Escudero va al cesto, seguida por Agustina Tevez.

Otra que aportó ingresando desde el banco fue Sofía Trellini, con 11 puntos (3-6 en triples), mientras que Josefina Brossard colaboró con 8 rebotes, 5 rebotes y 2 asistencias.

Josefina Brossard rompe ante Guillermina Rial.

En la visita, Guillermina Rial fue la única en doble dígito: 12 puntos (3-8 en triples, 1-3 en dobles y 1-1 en libres), más 7 rebotes.

Juliana Brossard detiene -¿con falta?- a Guillermina Rial.

En tanto, Renata Vasconcelo anotó 6 puntos y tomó 11 rebotes.

La síntesis:

Estudiantes (65): J. Rodríguez (3), Juliana Brossard (3), V. Escudero (12), V. Hollman (12), Josefina Brossard (8), fi; M. Caputo (1), S. Trellini (11), L. Fierro (7), C. Lauman (2), E. Islas (3), L. Mansilla e I. Basaul (3). DT: Julián Manqueo.

Bahiense del Norte (36): A.L. Carcas, B. Marcocci, A. Kenny (7), G. Rial (12), A. Tevez (3), fi; M. Bussetti, R. Boccatonda (4), R. Vasconcelo (6), I. Canutti (2), J. Quinteros, A. Rodríguez e I. Marini (2). DT: Luciano Deminicis.

Cuartos: Estudiantes, 17-9; 32-22 y 48-30.

Árbitros: Mauro Guallan Mauro y Yamila Nicoletta.

Cancha: Osvaldo Casanova (Estudiantes).

Próxima

El próximo miércoles, por la octava fecha, se medirán Sportivo-9 de Julio, a las 21. Libre queda Bahiense del Norte. Y Estudiantes le gana los puntos a Argentino.