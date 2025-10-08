Primera femenino: fue una doble Victoria para Estudiantes ante Bahiense del Norte
Escudero y Hollman se destacaron en el triunfo: 65-36.
Estudiantes se impuso esta noche ante Bahiense del Norte, por 65 a 36, en partido correspondiente a la séptima fecha, segunda rueda de la segunda parte del torneo de Primera femenino "Josefina Torruella".
El albo fue ampliando la diferencia con el correr de los minutos, contando con la polifuncionalidad de Victoria Escudero, que completó 12 puntos, 11 rebotes, 5 asistencias y 4 recuperos.
También, Victoria Hollman sumó 12 unidades (5-7 en dobles y 2-5 en libres), más 7 rebotes.
Otra que aportó ingresando desde el banco fue Sofía Trellini, con 11 puntos (3-6 en triples), mientras que Josefina Brossard colaboró con 8 rebotes, 5 rebotes y 2 asistencias.
En la visita, Guillermina Rial fue la única en doble dígito: 12 puntos (3-8 en triples, 1-3 en dobles y 1-1 en libres), más 7 rebotes.
En tanto, Renata Vasconcelo anotó 6 puntos y tomó 11 rebotes.
La síntesis:
Estudiantes (65): J. Rodríguez (3), Juliana Brossard (3), V. Escudero (12), V. Hollman (12), Josefina Brossard (8), fi; M. Caputo (1), S. Trellini (11), L. Fierro (7), C. Lauman (2), E. Islas (3), L. Mansilla e I. Basaul (3). DT: Julián Manqueo.
Bahiense del Norte (36): A.L. Carcas, B. Marcocci, A. Kenny (7), G. Rial (12), A. Tevez (3), fi; M. Bussetti, R. Boccatonda (4), R. Vasconcelo (6), I. Canutti (2), J. Quinteros, A. Rodríguez e I. Marini (2). DT: Luciano Deminicis.
Cuartos: Estudiantes, 17-9; 32-22 y 48-30.
Árbitros: Mauro Guallan Mauro y Yamila Nicoletta.
Cancha: Osvaldo Casanova (Estudiantes).
Próxima
El próximo miércoles, por la octava fecha, se medirán Sportivo-9 de Julio, a las 21. Libre queda Bahiense del Norte. Y Estudiantes le gana los puntos a Argentino.