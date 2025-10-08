Bahía Blanca | Miércoles, 08 de octubre

Básquetbol.

Primera femenino: fue una doble Victoria para Estudiantes ante Bahiense del Norte

Escudero y Hollman se destacaron en el triunfo: 65-36.

Victoria Escudero (7) y Victoria Hollman (13), las figuras del albo. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

Estudiantes se impuso esta noche ante Bahiense del Norte, por 65 a 36, en partido correspondiente a la séptima fecha, segunda rueda de la segunda parte del torneo de Primera femenino "Josefina Torruella".

El albo fue ampliando la diferencia con el correr de los minutos, contando con la polifuncionalidad de Victoria Escudero, que completó 12 puntos, 11 rebotes, 5 asistencias y 4 recuperos.

También, Victoria Hollman sumó 12 unidades (5-7 en dobles y 2-5 en libres), más 7 rebotes.

Victoria Escudero va al cesto, seguida por Agustina Tevez.

Otra que aportó ingresando desde el banco fue Sofía Trellini, con 11 puntos (3-6 en triples), mientras que Josefina Brossard colaboró con 8 rebotes, 5 rebotes y 2 asistencias.

Josefina Brossard rompe ante Guillermina Rial.

En la visita, Guillermina Rial fue la única en doble dígito: 12 puntos (3-8 en triples, 1-3 en dobles y 1-1 en libres), más 7 rebotes.

Juliana Brossard detiene -¿con falta?- a Guillermina Rial.

En tanto, Renata Vasconcelo anotó 6 puntos y tomó 11 rebotes.

La síntesis:

Estudiantes (65): J. Rodríguez (3), Juliana Brossard (3), V. Escudero (12),  V. Hollman (12), Josefina Brossard (8), fi; M. Caputo (1), S. Trellini (11), L. Fierro (7), C. Lauman (2), E. Islas (3), L. Mansilla e I. Basaul (3). DT: Julián Manqueo.

Bahiense del Norte (36): A.L. Carcas, B. Marcocci, A. Kenny (7), G. Rial (12), A. Tevez (3), fi; M. Bussetti, R. Boccatonda (4), R. Vasconcelo (6), I. Canutti (2), J. Quinteros, A. Rodríguez e I. Marini (2). DT: Luciano Deminicis.

Cuartos: Estudiantes, 17-9; 32-22 y 48-30.

Árbitros: Mauro Guallan Mauro y Yamila Nicoletta.

Cancha: Osvaldo Casanova (Estudiantes).

 

Próxima

El próximo miércoles, por la octava fecha, se medirán Sportivo-9 de Julio, a las 21. Libre queda Bahiense del Norte. Y Estudiantes le gana los puntos a Argentino.

