Mirá el triple con el que Peñarol venció a Quimsa; se suspendió el partido Independiente-Boca

Un triple del dominicano Xavier Carreras le permitió a Peñarol conseguir el primer triunfo en la actual temporada de Liga Nacional de Básquetbol, frente a Quimsa, por 88 a 85, partido que tuvo en la terna arbitral al bahiense Emanuel Sánchez.

Restando siete décimas, repuso Peñarol de un lateral, el saque de Facundo Vázquez cruzó hasta el otro costado y mientras la defensa estaba más preocupada por cubrir la pintura, Xavier Carreras (que sumó 28 puntos y 4 asistencias) se abrió y así como recibió se desprendió de la pelota, convirtiendo el triple de la victoria.

Suspensión

La Asociación de Clubes, en conjunto con Boca e Independiente de Oliva, resolvieron postergar el partido que debía disputarse este jueves 9 de octubre a las 21, debido al duelo de 48 horas decretado por la entidad xeneize, a raíz del fallecimiento del entrenador de fútbol Miguel Ángel Russo.

Boca, que viene de perder ante Instituto, permanecerá en Córdoba, para jugar el sábado ante Atenas, a las 11.30.