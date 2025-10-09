Cómo funcionarán los servicios este viernes feriado en Bahía
Los colectivos circularán con horarios y frecuencias de días domingo. La recolección de residuos será normal.
Este viernes 10 de octubre, establecido como feriado nacional por el Día de la Raza, los distintos servicios en la ciudad funcionarán del siguiente modo:
Colectivos
Circularán con horarios y frecuencias de días domingo. Consultas en gpsbahia.com.ar.
Residuos
El servicio se brindará en forma normal.
Sistema de estacionamiento medido y pago
Si bien no se cobrará el uso del sistema, se deberán respetar las zonas no permitidas para estacionar.
Hospital Municipal
De 8 a 20 funcionarán los consultorios de guardia de clínica médica y pediatría. En tanto, el servicio de emergencia estará disponible las 24 horas.
Cementerio
Permanecerá abierto de 8 a 17 para visitas. La administración atenderá al público de 7 a 12. Estarán habilitados el acceso principal (calle Lejarraga) y el secundario (Sarratea y Abad).
Oficinas municipales
Sin atención al público.