Nuevos incidentes de los "trapitos" generan aún más preocupación y malestar en los vecinos

Una nueva denuncia de vecinos pone en foco la creciente problemática de los denominados "trapitos" en Bahía Blanca, señalando incidentes de acoso, vandalismo y disturbios en diferentes puntos.

Una vecina, que solicitó mantener su identidad en el anonimato, compartió un relato alarmante sobre dos sujetos en estado de ebriedad en la esquina de Misionero y Lainez, en el barrio Villa Libre del Sur.

Según el testimonio, los trabajadores informales se encuentran "molestando a los vehículos que pasaban" de manera habitual, aunque el hecho escaló cuando uno de ellos defecó en la vía pública en una zona de alto tránsito peatonal, y, según comentó la denunciantes, "donde pasan un montón de chicos".

La indignación de la mujer se intensificó al presenciar el paso de un patrullero conducido por una mujer policía, quien, a pesar de haber visto la situación, "hizo como que no lo vio". La vecina especuló que la oficial pudo haber evitado la intervención por encontrarse "sola y mujer".

Además, aportó un video grabado ayer como evidencia de los hechos más recientes.

Esta situación se suma a una denuncia previa realizada por el mismo ciudadano respecto a un grupo de "trapitos" ubicados en el puente de Colón y Chile.

En ese incidente, su hijo y nuera fueron brutalmente agredidos con piedras tras negarse a que les limpiaran los vidrios. El ataque resultó en un "toscazo en la cara" para su hijo y un "piedrazo" para su nuera. Pese a llamar a la policía en ese momento, la respuesta fue nula, calificando la situación con un irónico "bien gracias".

La denunciante pidió por la intervención de las autoridades para "sacar ese antro de delincuentes", haciendo hincapié en la sensación de impunidad y la falta de respuesta policial ante estos actos de vandalismo y agresiones.

Cabe recordar que el Concejo Deliberante volverá a debatir un proyecto de ordenanza para prohibir la actividad de trapitos, limpiavidrios y cuidacoches en Bahía Blanca.

La idea, que ya había sido propuesta en el pasado sin avances concretos, corresponde al concejal Carlos Alonso (LLA), quien en las últimas horas presentó un proyecto de ordenanza para que definitivamente el legislativo avance en ese sentido.