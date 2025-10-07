Con gran convocatoria finalizó el 15º Festival Nacional Carlos Di Sarli

Con una amplia agenda de propuestas, el domingo concluyó la 15ª edición del Festival Nacional Carlos Di Sarli, organizado por el gestor cultural José Valle. Participaron más de 200 artistas locales entre cantantes, músicos, bailarines, conferencistas, coleccionistas y artistas plásticos.

El evento ofreció una programación que incluyó espectáculos de baile, canto y música, charlas, clases, talleres y homenajes en diferentes puntos de Bahía Blanca.

La apertura se realizó el sábado 27 de septiembre en el café Miravalles, con una charla sobre Carlos Di Sarli y la identidad cultural bahiense a cargo de José Valle, la actuación de Gaby “la voz sensual del tango” y el taller de Canto del Centro de Jubilados “La Amistad”.

El domingo, el Coro Santa Cecilia dirigido por Hugo Mazzucco se presentó en el monumento a Carlos Di Sarli de Yrigoyen y 12 de Octubre.

El lunes 29, la cantante Gaby ofreció el espectáculo *Divertango* en la Escuela Secundaria N° 8, dando inicio a la Semana de las Artes.

El martes 30 se inauguró en el Bahía Blanca Plaza Shopping una muestra de fileteado porteño del artista Sergio Grasso y esculturas en madera de Celso Biondo. En ese marco, Carlos Benítez brindó una charla sobre los monumentos de Carlos Gardel en el mundo.

La apertura oficial tuvo lugar el miércoles 1° de octubre en el Centro Cultural de la Cooperativa Obrera, con presentaciones de alumnos del Conservatorio Provincial de Música, el Taller de Canto del Centro de Jubilados de Vista Alegre y bailarines de la escuela de tango de Bety Torres. En la ocasión se entregaron reconocimientos a Ariel Biagetti, Fernando Rodríguez, Daniel Wais y Patricia Régoli.

En el Café Histórico se desarrollaron tres jornadas con actuaciones de Gustavo Rodríguez y Victoria Cuadrado, Nora Roca, Víctor Volpe, Rosana Soler, Nicolás Fernández Vicente, Eduardo Mazzarini, Silvia Adami, Cristina Marinissen, Santiago Pérez y Gloria Falappa.

El domingo 5 se realizó la salida del bus turístico “No me pregunten por qué”, coordinada por la Dirección de Turismo municipal, que recorrió distintos espacios vinculados con la vida de Carlos Di Sarli. El recorrido culminó en la Plaza del Tango “Mario Iaquinandi”, donde se presentaron Alberto Mansi y el taller “Barrio de Tango” dirigido por Norma Cerrudo.

El Festival Nacional Carlos Di Sarli fue declarado de Interés Cultural por el Ministerio de Cultura de la Nación, la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires y el Concejo Deliberante de Bahía Blanca. Además, cuenta con la adhesión de la Academia Nacional del Tango.