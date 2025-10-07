Villa Duprat: le mordió el brazo a su pareja y lo detuvieron

Un hombre de 33 años, identificado como Alejandro Ibarra, fue aprehendido esta mañana en Villa Duprat, acusado de violencia de género contra su pareja.

La detención se logró tras una rápida intervención del Comando de Patrullas y el incidente ocurrió alrededor de las 10 en calle Roberto Arlt al 200.

El móvil policial acudió al lugar luego de ser alertado vía radial sobre un masculino que estaba agrediendo a su pareja. Al arribar, los agentes encontraron a Cintia Orellana (31) en la vía pública.

La víctima relató a los efectivos que su pareja la había agredido físicamente, mordiéndola en el brazo izquierdo, y que además le había destruido su teléfono celular.

El agresor fue inmediatamente identificado y aprehendido en el lugar por los delitos de lesiones, daños, e infracción a las Leyes de Protección Integral contra la Violencia de Género (Ley 12.569 y Ley 26.485).

Debido a las heridas sufridas, se solicitó de urgencia la presencia de una ambulancia para brindarle atención médica a la mujer.