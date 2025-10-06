Barrio Noroeste: la sociedad de fomento dice que los dejaron afuera de los festejos

El presidente de la Sociedad de Fomento del barrio Noroeste, Marcelo Pereira Azzaro, expresó su malestar luego de que la entidad no fuera convocada a participar de la organización del acto oficial por el 138º aniversario del barrio.

Según explicó en un posteo en redes sociales, se enteró de la realización del evento a través de un flyer difundido por el Municipio, lo que generó sorpresa entre los integrantes de la institución.

“No sólo no fuimos invitados a participar de la organización ni de los festejos, sino que además no se respetó el mandato histórico que desde hace más de 20 años establece que las sociedades de fomento Noroeste, Pampa Central y Mariano Moreno se turnan para organizar los actos oficiales”, señaló Pereira Azzaro.

El referente barrial consideró que la decisión del Municipio refleja "una falta de respeto" hacia las tradiciones locales. “Hay demasiados funcionarios en la Municipalidad para no saber y no respetar las costumbres de los barrios de la ciudad”, sostuvo.

Asimismo, lamentó lo que consideró como una falta de diálogo entre el gobierno local y las instituciones vecinales. “Imaginé, en vano, que luego de lo sucedido en los últimos meses el Municipio adoptaría una actitud de escucha hacia quienes sostenemos estas instituciones con recursos limitados”, agregó.

Finalmente, Pereira Azzaro comunicó que decidió no participar del acto —que transcurrió esta mañana— “a título personal, en mi papel de vecino y presidente de la institución”, y aclaró que su decisión “no involucra al resto de los integrantes de la comisión directiva”.