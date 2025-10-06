Allanamiento por grooming: secuestran un celular y discos rígidos

Un teléfono celular y 4 discos rígidos secuestraron durante un allanamiento en la zona de Villa Mitre, en el marco de una causa por grooming.

El Juzgado de Garantías Nº 4, por pedido del fiscal Rodolfo De Lucia, ordenó el procedimiento, que tuvo lugar en una vivienda de Alberdi al 1.700 y a cargo de personal de la división Cibercriminen Región Interior Sur de la Policía Bonaerense.

La investigación se inició el 29 de septiembre pasado, a través de una denuncia realizada por la mamá de una niña de 13 años, quien dio cuenta que una persona mayor estaba contactando a su hija a través de la red social Instagram.

Analizado el contenido de los mensajes que le había enviado a la víctima, se realizaron las primeras medidas investigativas para lograr identificar al hombre y su lugar de residencia.

En el procedimiento, realizado el pasado viernes pero conocido hoy, se secuestraron los citados elementos tecnológicos que ahora serán analizados por los investigadores para determinar los pasos a seguir en la causa.