Liga de Villarino: Ferroviario sigue firme y Agrario festejó en el clásico

Ferroviario de Argerich se consolido en la cima de la Zona 1. Le ganó a Cobolvi 2 a 0 como visitante y estiró la diferencia, tras jugarse la 4ª fecha del torneo "Raúl Royo", que organiza la Asociación de Fútbol de Villarino.

Por su parte, Juventud Agraria se quedó con el clásico de Algarrobo al superar en casa a Juventud Unida por 2 a 0 en el partido Interzonal.

La Zona 2 está que arde, ya que también ganaron Social Ascasubi (3-0 a Caza y Pesca como visitante) y 12 de Octubre (1-0 como huésped ante Fútbol y Tenis).

Además, Barrio Africa venció a San Adolfo 3 a 2 en casa y sueña con la clasificación en la Zona 1.

En tanto, el miércoles, completarán el pendiente Agrario y Tenis en Algarrobo.

Resultados:

Las tablas

Lo que viene (5ª fecha)