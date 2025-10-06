Bahía Blanca | Lunes, 06 de octubre

Fútbol.

Bahía Blanca | Lunes, 06 de octubre

Fútbol.

Liga Sureña: Sportivo bajó a Villa Mengelle y Pampero celebró en el clásico

El elenco de General San Martín se impuso 1 a 0 y dejó la Zona B al rojo vivo. En Guatraché, La Estrella venció a Huracán como visitante 2 a 1.

Foto: gentileza Ana Lía Manglus.

Sportivo y Cultural de General San Martín se metió en la pelea. Le ganó a Villa Mengelle como local 1 a 0 y mantuvo sus chances de clasificación, tras jugarse la 5ª fecha de la Copa de la Liga de la Sureña.

A su vez, Pampero confirmó su favoritismo al vencer a Huracán en el clásico como visitante por 2 a 1.

--Resultados:

--Zona A: Deportivo Alpachiri 1 (Luciano Andrada),  Unión de Campos 1 (Sebastián Marlia --foto--) y Huracán 1 (Federico Wilberger), Pampero 2 (Matías Strack y Matías Barraza).

--Zona B: Independiente JA 3 ( Leonel Martens, Joaquin Davit y Diego Bouven), UD Bernasconi 1 (Gastón Sivori) y Sportivo y Cultural 1 (Lautaro Díaz), Villa Mengelle 0.

--Zona C: Rampla Juniors 0, Argentino Juniors 0. 

--Zona D: Gimnasia 4 (Maximiliano Morettini, Alan Nungeser --2-- y Maximiliano Barros), Unión de Villa Iris 0.

--Interzonal: Social Colonial 3 (Leandro Rodríguez, Nicolás Chamorro y Martín Kloster), Club Darregueira 2 (Daniel Pekel y Cristian Masson).

Las tablas

--Zona A: 1) Pampero, 13 puntos; 2) Alpachiri, 11; 3) Huracán, 3 y 4) Unión GC, 1.

--Zona B: 1) Villa Mengelle e Independiente, 8; 3) Sportivo, 7 y 4) UD Bernasconi, 4.

--Zona C: 1) Club Darregueira, 6; 2) Argentino, 4; 3) Rampla, 3.

--Zona D: 1) Gimnasia y Colonial, 9 puntos; 3) Unión VI, 5.

