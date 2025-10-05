"Aprendí jugando con las naranjas que le robaba a mi vecina", dijo Lucio Bertolli

Javier O. Schwab [email protected] Subjefe de la Sección Deportes con especialización en temas deportivos. Más de 30 años comentando fútbol y otro tipo de actividades; además de haber realizado coberturas en todo el país con la incursión de los elencos bahienses en la elite del fútbol nacional. También coberturas del seleccionado Argentino en acontecimientos como Copa América y amistosos internacionales.

"Aprendí jugando con las naranjas que le robaba a mi vecina. Así fueron mis primeros pasos en las bochas".

Lucio Bertolli fue uno de los 26 jugadores que, en diferentes categorías, disfrutaron el último fin de semana el torneo de menores de bochas organizado por la Asociación Bahiense.

Se jugó en Sub 9, 12, 15 y 18 en diferentes escenarios de la ciudad, siendo las canchas de los clubes La Falda, Bella Vista y Tiro Federal las utilizadas para la definición el día domingo.

En la categoría hasta 9 años el primer puesto quedó compartido entre Lucas Varela (Tiro Federal) y Mateo Arévalo (El Puma).

En Sub 12 el primer puesto fue para Lucio Bertolli (General Cerri), mientras que Santino Krum (Villa Mitre) se ubicó Segundo.

En Sub 15, el título fue para Joaquín Herlein (Villa Mitre), mientras que el segundo puesto quedó para Hernán Santino (Barrio Hospital).

En Sub 18 el lugar de privilegio fue para Bautista Coronel (9 de julio), mientras que el segundo puesto quedó en poder de Iara Fernández (La Armonía).

También participaron Williams Simón (Almafuerte), Melina Ragni (La Armonía), Valentino Shell (La Armonía), Juan Martín (9 de Julio), Yamir Menéndez (Horizontes), Stefano Mariani (La Armonía), Santiago Vásquez (Kilómetro Cinco), Thiago Fabiani (Río de la Plata), Valentín Machado (La Armonía), Agustín Salvi (G. Cerri), Bautista Luchetti (9 de Julio), Simón Vigñati (Alem), Benjamín Pérez (Horizontes), Lucio Catalán (Dublin), Ezequiel Álvarez (Bella Vista), Valentín Fernández (La Armonía) y Lionel Casco (Talleres).

Para Lucio Bertolli heredó la mano de su papá (Guillermo) y los genes de su tío (Guille Urra).

"Me encanta jugar; ellos fueron mis maestros", dice Lucio, que tiene 12 años y juega en tercera división.

"Estoy en Cerri, el club mi familia; amo estos colores. Mi sueño es jugar algún día en Primera; lo voy a cumplir", aseguró con mucha confianza.

"La final con Santino fue muy linda, valoro mucho haber ganado este torneo, porque me divierten las bochas. Hoy puedo decir que progresé mucho con mi juego. Practico mucho el bochazo, pero ahora juego de puntero en tercera", contó Lucio, quien cursa sus estudios en la Escuela Marina Coppa.

"Estoy en sexto grado y el año que viene arranco el secundario en La Piedad", señaló.

Por su parte, Joaquín Herlein, quien milita en Villa Mitre, tuvo sus inicios en Kilómetro Cinco.

"¿Cómo empecé? A la vuelta de mi casa hay un kiosco que es de Carlos Santomaso, jugador y dirigente de kilómetro. Un día me dice: 'Che, ¿querés jugar las bochas?' Le dije que sí porque le faltaba gente. Me gustó y no paré. Jugué en kilómetro, Barrio Hospital, Bella Vista, Catamarca y Villa Mitre", contó.

"La final con Santi Hernández, en Sub 15, fue complicada. Es mi segundo campeonato en torneos de menores en Bahía", sostuvo.

"Me encantaría enfrentar a los grandes. Debuté en Primera el año pasado en Catamarca en un partido de tríos ante La Falda. Ganamos 15-7. Ahora espero otra oportunidad. En la Selección jugué un provincia, pero en noviembre vamos a volver a jugar otro provincial en Olavarría. Me gusta defender la casaca de Bahía Blanca", aseguró.

Asimismo, Bautista Coronel, jugador de 9 de Julio, se impuso en Sub 18.

"Arranqué hace cuatro años en 9 de julio con mi papá (Maximiliano). Después se sumó mi hermano (Juan Martín) y ahora ya se metió toda la familia en el club", subrayó Bautista, quien disputó el pasado torneo de Segunda.

"Fue una experiencia muy linda. Antes había jugado en tercera categoría con mi papá, otra experiencia muy linda que compartimos juntos", resaltó.

Bautista resaltó el nivel de los jugadores en el certamen de menores.

"Hubo mucha competencia. Es el primer torneo oficial de menores que gano, pero he ganado un selectivo para ir a Mar del Plata". remarcó.

"En Sub 15, con Joaquín Varela, jugamos un torneo en Suárez representando a Bahía. Quedamos cuartos, pero fue una experiencia muy linda", dijo.

"Me siento más cómodo como puntero; no soy negado para el bochazo, lo practico mucho", añadió.

Bautista también juega al fútbol y cursa quinto año del secundario.

"Mi sueño es jugar en Primera en 9 de julio. Es un club que me gusta mucho, muy familiar", resaltó.