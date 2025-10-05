El embajador de EE.UU. prometió una “inversión sin precedentes” para Argentina

En la que representa una de las señales de apoyo más contundentes de los últimos años, el futuro embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, anticipó la llegada de una ola de inversiones al país.

Tras una reunión clave con las principales empresas norteamericanas, el diplomático prometió que se viene "una cantidad de capital sin precedentes" y, en un guiño a la Casa Blanca, aseguró que su misión es "hacer a la Argentina grande de nuevo".

El mensaje, difundido por Lamelas en sus redes sociales, llega en un momento crucial para el gobierno de Javier Milei, que busca desesperadamente atraer capitales para consolidar su plan de estabilización económica. Se produjo luego de uno de sus primeros encuentros formales con el sector privado, organizado por el US-Argentina Business Council (USABC), la cámara que agrupa a las mayores empresas estadounidenses con intereses en el país.

"Las empresas estadounidenses y el mundo occidental están a punto de invertir una cantidad de capital sin precedentes en la República Argentina, lo que hará que Argentina vuelva a ser grande", publicó Lamelas, utilizando el célebre eslogan de Donald Trump ("Make America Great Again") adaptado para el país.

El embajador designado, un médico y empresario que aún debe ser confirmado por el Senado de su país, se comprometió a trabajar "día y noche para que esto sea una realidad en beneficio tanto de Argentina como de Estados Unidos y de todo nuestro pueblo". Y cerró con una bendición: "¡Dios bendiga a Argentina y Dios bendiga a América!".



Una reunión clave con el sector privado

El US-Argentina Business Council calificó el encuentro como un "privilegio" y destacó que sus miembros tuvieron la oportunidad de "compartir ideas sobre sus operaciones en Argentina y discutir las prioridades clave en la relación bilateral".

La cámara empresarial subrayó que Lamelas "jugará un papel fundamental en el fortalecimiento de los lazos económicos y comerciales" entre ambos países. Su nombramiento y sus primeras declaraciones confirman la decisión de la Casa Blanca de dar un respaldo explícito y de alto perfil a la gestión de Javier Milei, en línea con el apoyo financiero ya anunciado por el secretario del Tesoro, Scott Bessent. (con información de NA)