"Los argentinos primero": el mensaje de Bullrich tras la renuncia de Espert

La ministra de Seguridad y candidata a senadora nacional por el oficialismo, Patricia Bullrich, sostuvo esta tarde que los libertarios "tampoco permitiremos que nos metan en la misma bolsa que los chorro", minutos después de que se confirmara la baja de la candidatura de José Luis Espert, en medio del escándalo por sus vínculos con el empresario Fred Machado, señalado por narcotráfico.

"Los argentinos primero, porque no somos iguales. Y tampoco permitiremos que nos metan en la misma bolsa que los chorros que se robaron el país. Repito las palabras del Presidente @JMilei : "La Argentina siempre está por encima de las personas. Garantizar el cambio es más importante que cualquiera de nosotros"", tuiteó.

Bullrich fue una de las voces más críticas de LLA durante los últimos días, a medida que se incrementaba el escándalo en torno a la postulación de Espert, al punto que en dos oportunidades reclamó en público que el economista saliera a explicar su situación.