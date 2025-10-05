"Chau": la reacción de la oposición tras la renuncia de Espert a su candidatura a diputado

Tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura a diputado por la provincia de Buenos Aires, la oposición se pronunció vía redes sociales.

“CHAU”, escribió con mayúsculas Juan Grabois en su cuenta de X.

Por su parte, Malena Galmarini, apuntó de lleno contra Espert: “Bien por la Argentina. Que no avance la libertad de los que se financian y se esconden atrás de narcotraficantes. Ahora no va a tener fueros: que actúe la justicia! Se metió con todos, amenazó a todos, ‘cárcel o bala’. Ahora espero que ‘el que las hace las paga’ sea real. Espert Narco".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Noticia en desarrollo