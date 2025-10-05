Joaquín Moro y Feta Casteglioni, protagonistas bahienses en el rugby europeo

El abrazo de Joaquín Moro a su compañero Ollie Hassell-Collins, autor del try que puso arriba a Leicester.

Un colmado estadio Mattioli Woods Welford Road Stadium, de Leicester, vio al bahiense Joaquín Moro ser uno de los protagonistas de una remontada épica de los Tigers en la Premiership, la liga de rugby profesional de Inglaterra.

Moro no sólo que ingresó como titular por primera vez en la liga (y jugó todo el partido) sino que desde el scrum, donde formó como ala, y con algo de lo que mejor sabe hacer (ganar metros como portador y proteger la pelota al caer al piso), fue parte de una cadena de juego que guió a Leicester a levantarse de un 0-19 del primer tiempo a ganarle a Harlequins 29-19.

Fue la primera victoria para los Tigers y para Moro en la Premiership, después de la caída en el debut ante Bristol Bears de visitante por 42-24.

Harlequins no contó con el primera línea argentino Boris Wenger, afectado a Los Pumas para el último del Rugby Championship ante Sudáfrica.

Ahora Leicester está 5º sobre 10 participantes, en una liga liderada por Sarancens.

En la tercera fecha, el próximo sábado 11, visitará a Northampton a las 11.05 (hora de nuestro país).

Así fue la remontada de Leicester Tigers:

Debut de "Feta"

Con titularidad y dorsal número 15 fue este domingo el debut de Federico Casteglioni en Recoletas Burgos, por la segunda fecha de la División de Honor de España.

El fullback se había perdido el partido de la primera fecha por una molestia y regresó para una importante victoria ante VRAC por 26 a 23.

Por segunda vez Burgos lo ganó en la última pelota con un acierto a los palos del apertura cordobés Santiago Mansilla.

El club aurinegro es uno de los líderes de la competencia.

Jurado (con casco) va en apoyo del portador. Foto: Jordi Elías.

En otro de los encuentros de la fecha 2 tuvo minutos el pilar Nicolás Jurado, en el primer éxito de la temporada para UE Santboinana, que fue ante Alcobendas por 37-19.

"El Chinito" ingresó como relevo.

UE Santboiana se ubica como escolta de Burgos, con un triunfo y una derrota.