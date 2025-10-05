Video: Canapino se llevó un agónico triunfo en la final del TC en San Nicolás

Canapino fue tendencia porque se viralizaron sus maniobras en el final de la carrera en San Nicolás. Foto: NA.

El piloto Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) se llevó un gran triunfo en la segunda fecha de la Copa Oro 2025, que también marcó la duodécima cita correspondiente al campeonato actual del Turismo Carretera, llevado a cabo en San Nicolás.

Matías Rossi (Toyota) y Julián Santero (Ford Mustang) completaron el podio de la carrera final disputada en el autódromo Juan María Traverso.

Canapino y Rossi estaban pactados para largar la contienda en la primera fila, pero la sorpresiva lluvia generó que el arranque de la misma sea en una única hilera lo que favoreció al oriundo de Del Viso. De esta manera, el corredor de Toyota logró escaparse en la punta, con el de Arrecifes y Facundo Chapur (Torino) en la segunda y tercera plaza, respectivamente.

Durante la segunda vuelta, ambos perseguidores del líder sufrieron un despiste que provocó que Chapur cayera a la posición 39, mientras que Canapino logró mantenerse como escolta y no perderle pisada a Rossi.

Tras un impacto en el sexto giro de la carrera, el auto de seguridad debió ser desplegado y en el relanzamiento nuevamente fue el “Misil” quien logró quedarse con la primera ubicación. Canapino continuaba segundo, pero esta vez el tercer lugar lo ocupó Santero.

Con pocas vueltas para el final de la disputa, Emiliano Spataro se despistó del circuito por lo que la misma debió neutralizarse nuevamente, con mismo resultado que en la primera. Sin embargo, en el último giro Canapino se impuso ante Rossi luego de una incansable presión para alcanzar su cuarto triunfo en las últimas cinco fechas.

Así fue la definición:

Clasificación

Top 10 de la final en San Nicolás del Turismo Carretera

1. Agustín Canapino (Chevrolet Camaro): 42;34.781

2. Matías Rossi (Toyota): +1.912

3. Julián Santero (Ford Mustang): +3.493

4. Santiago Mangoni (Chevrolet Camaro): +3.852

5. Ignacio Faín (Torino): +4.873

6. Nicolás Bonelli (Ford Mustang): +5.236

7. Nicolás Trosset (Ford Mustang): +5. 731

8. Marcos Landa (Chevrolet Camaro): +6.272

9. José Manuel Urcera (Ford Mustang): +7.096

10. Andrés Jakos (Toyota): +7.601 (NA).