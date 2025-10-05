Djokovic le ganó con sufrimiento a Hanfmann y pasó de ronda en el Masters 1000 de Shanghai

Novak Djokovic evitó la eliminación en el ATP de Shanghái 2025 tras remontar ante el alemán Yannick Hanfmann por 4-6, 7-5 y 6-3 en un partido de 2 horas y 42 minutos.

El serbio mostró un nivel irregular en el inicio, pero logró imponerse en los momentos decisivos para acceder a los octavos de final, donde enfrentará al español Jaume Munar.

En otros resultados del día, el danés Holger Rune avanzó sin sobresaltos, el estadounidense Taylor Fritz quedó eliminado ante el francés Giovanni Mpetshi Perricard y el belga David Goffin se retiró por lesión.

Djokovic inició el encuentro con dificultades para controlar el juego del alemán, que sorprendió con variedad de recursos y solidez al saque.

Hanfmann se llevó el primer set tras aprovechar una serie de errores del número uno del mundo, en donde dominó desde el fondo y acumuló 17 tiros ganadores.

El serbio intentó ajustar su estrategia, pero su rival sostuvo el ritmo con precisión en los puntos largos.

La reacción del serbio llegó en el cierre del segundo parcial, cuando en el duodécimo juego, Djokovic consiguió su primer quiebre del partido y forzó el tercer set, donde se mostró más agresivo y ordenado.

Hanfmann comenzó a perder efectividad con el servicio y Djokovic controló el ritmo desde la devolución, y aunque tuvo a algunas molestias físicas, el serbio aseguró su clasificación a la siguiente ronda con autoridad.

Sinner, eliminado

El italiano Jannik Sinner quedó eliminado del Masters 1000 de Shanghai tras retirarse por calambres en el tercer set ante el neerlandés Tallon Griekspoor.

Sinner, número 2 del mundo, había ganado el primer parcial por 7-6(3), pero perdió el segundo 7-5 y se vio forzado a abandonar cuando caía 3-2 en el tercero.

El partido se disputó bajo condiciones exigentes y mostró a un Griekspoor sólido, que resistió los intentos de quiebre del italiano y mantuvo un nivel alto con su servicio y su derecha. Sinner, fatigado y con molestias en una pierna, no logró sostener su rendimiento físico y cedió un encuentro que parecía tener bajo control.

Rune confirmó su condición de favorito al derrotar al francés Ugo Humbert por 6-4 y 6-4 en 1 hora y 35 minutos; el número 11 del mundo mantuvo la consistencia desde el servicio y logró un balance positivo entre tiros ganadores y errores no forzados.

En octavos enfrentará a Mpetshi Perricard, que dio la sorpresa del día al eliminar a Fritz, cuarto del ranking mundial, por 6-4 y 7-5. El francés conectó 29 tiros ganadores y dominó los intercambios desde el inicio.

Munar también avanzó tras vencer a Yoshihito Nishioka por 6-4, 5-7 y 6-1 en 2 horas y 29 minutos. El español mostró mayor resistencia en el tramo final y cerró con autoridad su clasificación.

En otro resultado, Goffin abandonó tras disputar tres juegos ante el canadiense Gabriel Diallo, lo que permitió al canadiense avanzar a octavos, donde enfrentará al belga Zizou Bergs, vencedor del argentino Francisco Cerúndolo por 7-6(1) y 6-3. (NA).