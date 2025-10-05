Nacional de Clubes: Palihue cayó ante "Uni" de Mendoza en la final de Bronce

La final de la Copa de Bronce fue el techo para Palihue en el decimocuarto campeonato Nacional de Clubes de rugby femenino, que se disputó este fin de semana en Villa Carlos Paz (Córdoba).

Las representantes de la Unión de Rugby del Sur en la élite del país, junto a otras 11 participantes en mayores, fueron subcampeonas al caer ayer ante Universitario de Mendoza por 17 a 0.

El encuentro se llevó a cabo en las instalaciones del Carlos Paz Rugby Club, donde la competencia se llevó a cabo en modalidad ten (diez).

Para las Verdes la jornada había comenzado con un resultado positivo con la victoria en semifinales de Bronce ante Peumayén (Mendoza) por 17 a 5.

Este fue el primer cruce para Palihue, a partir de los resultados del sábado en la fase de grupos, donde tuvo a rivales muy superiores como Taborin RC (último campeón) y a Casa de Padua, equipos que ayer jugaron cruces por puestos superiores.

En esta edición Palihue contó con las jugadoras Agustina Ardura, Sheila González Basualdo, Mayra Rodríguez, Naara Jurado, Lucía Verdugo, Belén Cánepa, Candela González Verdugo, Victoria Cánepa, Isabella Gaspar Velázquez, Sofía Almirón, Amparo Lucotti, Nadia Ferenz, Candela Pombo, Emilia Cos y Lucía Shap.

El staff estuvo integrado por Luciano Di Benedetto (head coach), Eliana Teófilo (asistente) y Betina Rodríguez Manzi (mánager).

Resultados

En la otra semifinal de Copa de Bronce, Universitario le había ganado a Patagonia RC (Neuquén) por 22 a 0.

En semifinales por Copa de Plata las campeonas de la edición 2024, Taborín RC, se impusieron a Cha Roga 34-0, mientras que no se disputó la otra llave entre La Plata RC-Aguará Guazú y se decretó la clasificación de La Plata RC.

En semifinales de Copa de Oro Casa de Padua y Las Águilas RC igualaron en 33 y Cardenales RC superó a Córdoba Athletic por 15-12.

En las finales se inició la definición con el partido por el 3º puesto de Copa de Bronce, que fue para Peumayén RC (7-5 a Patagonia RC).

Luego de la derrota de Palihue continuó el cotejo por el 3º puesto de la Copa de Plata, que quedó para Aguará Guazú (21-5 contra Cha Roga).

Posteriormente La Plata RC se quedó con la Copa de Plata tras superar a Taborín RC por 19 a 0.

En el partido por el 3º puesto de Copa de Oro, Córdoba Athletic superó a Casa de Padua por 15-5.

La jornada en suelo cordobés culminó con la gran final por el Oro que consagró a Cardenales (Tucumán) campeón 2025, después de ganarle a Las Águilas RC 22-5.

Rivadavia RC ganó el campeonato en juveniles (Copa de Oro), al derrotar en la final a Tiro Federal por 20-5.