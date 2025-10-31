San Lorenzo bajó a Riestra y lo festejan tanto River como Boca

San Lorenzo derrotó 1-0 a Riestra, una de las revelaciones del Torneo Clausura, en el inicio de la fecha 14 y lo bajó del liderazgo de la Zona B, que quedó en manos de Rosario Central.

Además, el Malevo no pudo superar a Boca y River en la tabla anual y meterse en puestos de clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Por su parte, el Ciclón marcha sexto y debe sumar para no poner en peligro su participación en la próxima instancia del campeonato y continuar en zona de acceso a la Copa Sudamericana 2026.

En un comienzo cortado por una gran cantidad de infracciones y con el Ciclón como dominador del juego, la primera ocasión clara la tuvo Alexis Cuello.

El delantero quedó mano a mano con Ignacio Arce, se llevó la pelota ayudado por un rebote y ganó de cabeza, pero definió por arriba del travesaño.

El Malevo tuvo su oportunidad con un tiro libre inmejorable al borde del área. Monje tocó corto y Goitía sacó un remate rasante ante un tapado Orlando Gill que respondió a puro reflejo y atrapó la pelota.

La segunda mitad empezó a puro ida y vuelta. Gastón Hernández evitó milagrosamente abajo del arco el gol de Jonathan Herrera y San Lorenzo sacó una contra letal.

Elías Báez desbordó por izquierda, envió el centro, Agustin Ladstatter la bajó de cabeza y Cuello, con una media vuelta y volea, marcó el 1-0. Golazo del equipo de Damián Ayude.