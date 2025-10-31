Fuego en el camino de ingreso a Villa del Mar

Bomberos de Punta Alta y la Base Naval debieron sofocar el incendio que se generó esta mañana en una propiedad ubicada en el camino de ingreso a Villa del Mar.

Allí, por causas que se investigan, tomó fuego un depósito de chatarra, incluso dos vehículos, mientras que las llamas, por fortuna, no llegaron hasta la vivienda.

En el lugar trabajaron, además, efectivos de la Policía Comunal y de la Policía de Establecimientos Navales y personal de Tránsito del Municipio rosaleño.