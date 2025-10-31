Tras el Unitas LXVI, llegará el destructor "La Argentina"

El lunes, a las 15, arribará a Puerto Belgrano el destructor ARA “La Argentina”, al mando del capitán de fragata Juan Cruz Granja.

El retorno de la unidad a su apostadero habitual será luego de haber participado del operativo multinacional Unitas LXVI, realizado en Estados Unidos de América, y en el que operaron junto a otras Armadas del mundo.

Serán recibidos en la Plaza de Armas “Capitán de Fragata Sergio Gómez Roca” de la Flota de Mar por las familias de los tripulantes, autoridades navales, personal militar y civil de la Armada e invitados especiales.

El ejercicio

Esta actividad multinacional se llevó a cabo entre el 15 de septiembre y el 6 de octubre con el objetivo de fortalecer la interoperabilidad con otros países, compartir experiencias y perfeccionar procedimientos ante situaciones de crisis marítimas, operando bajo estándares internacionales.

Además, permitió adoptar protocolos de comunicación, procedimientos tácticos y estructuras de comandos comunes, esenciales para misiones conjuntas eficaces.

El destructor ARA “La Argentina” realizó actividades de adiestramiento antisubmarino, tiro naval contra blancos remolcados, ejercicios de defensa antiaérea y antisuperficie, reabastecimiento de combustible en el mar, maniobras con aeronaves, simulacro de evacuación de heridos y asistencia sanitaria.

La Fuerza de Tareas estuvo integrada por buques de las Armadas de Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador; España, Estados Unidos, Guatemala, Japón, México, Panamá y Perú.

Fuente: Prensa COAA