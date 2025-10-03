Patagones: se llevaron a cabo dos licitaciones municipales

Una de las licitaciones fue por la limpieza de enganches en San Blas

El intendente Ricardo Marino encabezó la apertura de sobres del Concurso de Precios N° 23/2025, destinado a la contratación del servicio de limpieza de enganches en playas de piedra y arena en Bahía San Blas.

En esta oportunidad, presentaron sus propuestas las firmas de Ariel Jacob y Máximo Huerta.

Posteriormente, se llevó a cabo la apertura de sobres del Concurso de Precios N° 22/2025, destinado a la contratación del servicio de transporte para la participación de los jóvenes del distrito en los Juegos Bonaerenses.

Se presentaron dos propuestas: Fecos Autotransportes SRL con 23.400.000 pesos y Autotransporte Ceres SRL, con 24.000.000.

Los actos se desarrollaron en el Despacho Municipal y contó con la presencia de los secretarios de Hacienda, Franco Balcarce; Desarrollo Económico y Comunitario, Raúl Rosemberg; y el director de Compras, Gonzalo Voglino.

Finalizados los procedimientos, los expedientes continuarán con las instancias administrativas correspondientes, a fin de garantizar la mejores opciones para cada una de las contrataciones. (agencia Patagones)