Bahía Blanca | Sabado, 04 de octubre

20.4°

Bahía Blanca | Sabado, 04 de octubre

20.4°

Bahía Blanca | Sabado, 04 de octubre

20.4°
La región.

Patagones: se llevaron a cabo dos licitaciones municipales

Una es para la limpieza de enganches en San Blas mientras que la otra es para el transporte a los Juegos Bonaerenses.

Una de las licitaciones fue por la limpieza de enganches en San Blas

El intendente Ricardo Marino encabezó la apertura de sobres del Concurso de Precios N° 23/2025, destinado a la contratación del servicio de limpieza de enganches en playas de piedra y arena en Bahía San Blas.

En esta oportunidad, presentaron sus propuestas las firmas de Ariel Jacob y Máximo Huerta.

Posteriormente, se llevó a cabo la apertura de sobres del Concurso de Precios N° 22/2025, destinado a la contratación del servicio de transporte para la participación de los jóvenes del distrito en los Juegos Bonaerenses.

Se presentaron dos propuestas: Fecos Autotransportes SRL con 23.400.000 pesos y Autotransporte Ceres SRL, con 24.000.000.

Los actos se desarrollaron en el Despacho Municipal y contó con la presencia de los secretarios de Hacienda, Franco Balcarce; Desarrollo Económico y Comunitario, Raúl Rosemberg; y el director de Compras, Gonzalo Voglino.

La otra apertura de sobres fue para para el transporte a los Juegos Bonaerenses

Finalizados los procedimientos, los expedientes continuarán con las instancias administrativas correspondientes, a fin de garantizar la mejores opciones para cada una de las contrataciones. (agencia Patagones)

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
Economía y finanzas.
La ciudad.
Fútbol.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE