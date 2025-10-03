Patagones: empleados intentaban incendiar un galpón y fueron aprehendidos

En las últimas horas, la Jefatura de Policía de Seguridad Comunal de Patagones, confirmó que personal del Destacamento de Policía de Seguridad Comunal de Stroeder, procedió a la aprehensión de dos hombres, de 40 y 44 años, por los delitos de "tentativa de incendio, atentado y resistencia a la autoridad".

El hecho ocurrió en un galpón de fraccionamiento de ostras, ubicado en la planta urbana del balneario "Los Pocitos", donde personal policial es alertado por el propietario del lugar, sobre dos hombres merodeando la zona, que serían empleados del mismo y con quienes habría tenido inconvenientes recientemente por cuestiones salariales.

Apersonados los uniformados en el lugar, divisan a ambos sujetos, quienes al percatar la presencia policial intentan emprender de a pie, siendo alcanzados y reducidos inmediatamente, oponiendo resistencia y hostilidad constante.

En el marco de su identificación, se constata que los mismos llevaban un bidón con combustible, con claras intenciones de cometer algún tipo de ilícito en el lugar, por lo que son aprehendidos y trasladados al Destacamento Policial.