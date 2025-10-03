Patagones: dos detenidos con marihuana e infracciones por caza furtiva

En el marco de operativos que lleva adelante el Comando de Prevención Rural (CPR) de Patagones, en caminos rurales y en establecimientos vinculados a la actividad ganadera, se procedió a la aprehensión de dos personas, al ser encontradas en posesión de una sustancia compatible con cannabis sativa.

La causa quedó a cargo de la UFIJ N°19, del Departamento Judicial de Bahía Blanca.

Por otra parte, en prevención de la caza furtiva con jauría, personal del CPR confeccionó cuatro infracciones al Código Rural de la Provincia de Buenos Aires, que prohíbe esta práctica.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Al mismo tiempo, se labraron infracciones por irregularidades en la documentación y por cuestiones relacionadas con la sanidad animal.

En forma conjunta con el área de Inspección municipal, se efectuaron también controles en carnicerías y en un frigorífico del distrito.

La causa quedó a cargo de la UFIJ N°19 del Departamento Judicial de Bahía Blanca.

Finalmente, el CPR informó que en el transcurso del último mes se concretaron siete aprehensiones de ciudadanos con pedido de captura activo.