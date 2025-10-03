Ugolini: lo que no se sabe de Estudiantes, la primera victoria y su visión de la forma de disputa del torneo

Estudiantes cortó la sequía en este segundo tramo del torneo de Primera del básquetbol local, consiguiendo su primera victoria en la sexta fecha, ante Bahiense del Norte.

"Se puede decir que es noticia, fundamentalmente para nosotros, que estábamos necesitados de una victoria", admitió el entrenador Ariel Ugolini, en "El Diario Deportivo", que se emite de lunes a viernes, de 14 a 15, por La Nueva Play.

"Estaba pensando después del partido, que salvo con Pueyrredón que jugamos muy mal y ellos tuvieron alta efectividad, después competimos con todos. Ayer los chicos estuvieron muy bien, rendimos como equipo; el que más jugó lo hizo 28/29 minutos y el resto 22 o 23, y lo entendieron. Me fui muy contento, fundamentalmente por el último partido, que no habíamos dejado una buena imagen", reconoció Ugolini.

El albo cuenta con un plantel que tiene algunos jugadores experimentados, mezclados con juventud.

"Tenemos que entender que contamos con tres o cuatro jugadores grandecitos de edad, alguno que arrastra molestias, como Matute (Martínez), que está con una rodilla muy mal o Ramiro (Aguirre), que sufrió un golpe en las costillas y tendría que estar dos semanas parado, es decir, varias cosas que no se saben, aunque nosotros interiormente sí. Por eso, cada uno dejó de lado muchas cosas para que el equipo avanzara", resaltó.

Después de tocar fondo contra Estrella, el equipo parece haber reaccionado.

"Tal vez estábamos equivocados en los caminos y en la semana entendimos por dónde ir. Fuimos muy solidarios. También, teníamos muy bajo a Jero (Mitoire) que es el alma del equipo y nos faltaban sus puntos. Si entendemos que repartimos los puntos y el juego somos un equipo muy difícil de defender", entendió Ugolini.

"Las veces que jugamos con Olimpo y Villa Mitre -recordó- competimos de igual a igual. Jugar contra el mejor te eleva y creo que podemos estar ahí arriba, pero tenemos que demostrarlo".

Respecto de la conformación del plantel dijo: "Todos los jugadores fueron elegidos por mí, cada uno con sus cosas. A mí me gustan que se salgan un poco del molde y sí, por ahí, tengo que bancarme alguna situación o exceso de protesta. Y también, ahora creo que los jueces nos cobran algún exceso", apuntó.

El experimentado entrenador también opinó sistema de juego del torneo.

"Para mí, en Primera división, a diferencia de los chicos, se tiene que jugar más y entrenar menos. Pero bueno, no lo determino yo ni ninguno de los entrenadores, que no tenemos voz ni voto en nada", descargó.

Y, entre otros temas, Ariel se refirió a los momentos y el disfrute del entrenador, algo que pocas veces logra: "A veces me castigo solo, porque soy obsesivo y me la paso mirando básquet y buscando situaciones".

Mirá el video completo: