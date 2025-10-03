Barrio Hospital-Bahía Baket y Sportivo-Independiente, los destacados de la undécima de Segunda

Luciano Fortelli (BH) tendrá que batallar con una férrea defensa. Foto: archivo-La Nueva.

Con dos partidos que se destacan del resto, se disputará la undécima fecha del segundo tramo del torneo de ascenso César "Tito" Loustau, que se iniciará a las 21, a excepción de uno juego que irá a las 21.15.

El puntero Barrio Hospital recibirá desde las 21 al entonado Bahía Basket, que viene de ganarle a Argentino (además de meter los tres últimos de visita), mientras que en un duelo entre rivales directos, Sportivo Bahiense será local ante Independiente.

En otros encuentros, Argentino intentará recuperarse en su cancha frente al ascendente Altense; El Nacional marcar la diferencia ante Los Andes; Velocidad será local frente a Whitense; Ateneo esperará por Espora y Barracas esperará por La Falda.

En tanto, a las 21.15, se medirán Comercial-Pellegrini, en cancha de Villa Mitre.

Barrio Hospital-Bahía Basket

Cancha: La Curtiembre (Barrio Hospital).

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Joel Schernenco y Ezequiel Weinbender⁩.

Novedades: en Barrio no jugará Amilcar Andreanelli, por viaje de trabajo; Esteban Benedetti ayer no practicó (le saltó una esquirla en un ojo mientras trabajaba) y Tomás Galant se ausentó por motivos de salud. En Bahía, en tanto, sigue afuera Facundo Ibáñez (rodilla).

Antecedente: Bahía Basket 69, Barrio Hospital 93.

Sportivo-Independiente

Cancha: Eladio Santos (Sportivo).

Árbitros: Emanuel Sánchez, Juan Agustín Matías y⁩ Sam Inglera.⁩

Novedades:el local continúa sin Joaquín Tuero (fuerte contractura) y Ulises Montes (cadera). La visita, en tanto, sigue con la baja de Juan Pablo Morán (viaje), Luciano Figueroa sufrió fractura de tabique (un mes aproximadamente afuera) y regresa Fernando Bonino.

Antecedente: Independiente 70, Sportivo 85.

Argentino-Altense

Cancha: Ardubilio Severini (Argentino).

Árbitros: Alejandro Ramallo, Joaquín Irrazábal y Fabrizio Rey⁩.

Novedades: los dos planteles se presentan completos.

Antecedente: Altense 63, Argentino 56.

El Nacional-Los Andes

Cancha: Delfo y Pacífico Ciccioli (El Nacional).

Árbitros: Mariano Enrique, Mauro Guallan y Joaquín Binsou⁩.

Novedades: el celeste, sin Leo La Bella (empezará a mover el lunes) y los puntaltenses, con las ausencias de Leandro Orosco y Alfredo Cortina (ambos por motivos personales), sumado a Gastón Martínez (viaje laboral).

Antecedente: Los Andes 55, El Nacional 75.

Velocidad-Whitense

Cancha: Pedro Sánchez (Velocidad).

Árbitros: Horacio Sedán, Leonardo Bressan⁩ y Marcelo Bressan.⁩

Novedades: en el azulgrana no juegan Pablo Pollio y Federico Cassano; en Whitense, Juan Cruz Iturbide y Marcos Ruarte están con sobrecarga, aunque van a jugar.

Antecedente: Whitense 66, Velocidad 73.

Ateneo-Espora

Cancha: Luis Polizzi (Ateneo).

Árbitros: Juan Gabriel Jaramillo, Lucas Andrés⁩ y Yamila Nicoletta.⁩

Novedades: Ateneo, sin Juani Bellozas y Espora, completo.

Antecedente: Espora 57, Ateneo 60.

Comercial-Pellegrini

Cancha: José Martínez (Villa Mitre).

Árbitros: Marjorie Stuardo, Ariel Di Marco⁩ y Jerónimo Javier Ocampo⁩.

Novedades: en el local están todos a disposición, a excepción de Juan Cruz Reschini. En la visita contimúan afuera (lesionados) Agustín Godeas y Lucas Cattafi, mientras que esta en duda Gastón Chavez, por un viaje laboral.

Antecedente: Pellegrini 68, Comercial 82.

Barracas-La Falda

Cancha: El Bosque (Barracas).

Árbitros: Alejandro Vizcaíno, Alberto Arlenghi y Francisco⁩ Irrazábal.⁩

Novedades: en Barracas están todos, mientras que La Falda tiene dos sensibles bajas: Juan Ignacio Schiebelbein y Nicolás Cornago.

Antecedente: La Falda 73, Barracas 63.

El domingo

El próximo domingo completarán Espora-Comercial el partido pendiente de la sexta fecha.

Martes

La duodécima fecha se disputará el martes, con Altense-Barrio Hospital, Bahía Basket-Sportivo, Espora-Velocidad, Los Andes-Comercial, Pellegrini-Argentino, Independiente-Barracas, La Falda-Ateneo y Whitense-El Nacional.

Posiciones

Po. Equipo Puntos (Arrastre)

1º) Barrio Hospital, 32,5 puntos (14,5)

2º) El Nacional, 31 (14)

2º) Independiente, 31 (13)

2º) Ateneo, 31 (13)

5º) Sportivo, 30,5 (13,5)

6º) Argentino, 30 (12)

7º) Altense, 26,5 (10,5) (*)

8º) Velocidad, 25 (11)

9º) Comercial, 24,5 (12,5) (**)

10º) Bahía Basket, 24 (10) (*)

11º) Espora, 22 (11) (*)

12º) Pellegrini, 21,5 (9,5) (*)

13º) La Falda, 21 (10)

13º) Whitense, 21 (9)

15º) Los Andes, 20 (8)

16º) Barracas, 18,5 (8,5)

(*) Tienen un partido menos.

(**) Tiene dos partidos menos.