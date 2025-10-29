Bahía Blanca, entre las ciudades más frías de Argentina

Bahía Blanca se ubica este miércoles entre las ciudades más frías de Argentina. A las 8 de la mañana ocupaba el tercer lugar en el ranking del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Con una temperatura de 7 ºC y una sensación térmica de 4.5 ºC, la ciudad solo fue superada por Olavarría (6.8 ºC) y Río Grande (6.7 ºC).

Según el servicio de Satelmet, se espera para hoy una jornada con máxima de 21 ºC y una marcada amplitud térmica.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Durante la mañana, el tiempo se mantendrá frío y con cielo poco nuboso, vientos leves del norte y buena visibilidad. Hacia la tarde, el ambiente será templado y soleado, con viento suave del mismo sector y índice UV normal.

Por la noche, volverá el frío, acompañado por un aumento del viento y la nubosidad. Para la medianoche, se prevé una temperatura cercana a los 11 ºC.

El jueves presentará un ascenso térmico: la mínima rondará los 10 ºC y la máxima alcanzará los 25 ºC, en una jornada que pasará de fresca a templada.