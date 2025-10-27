Liberman celebró el triunfo de LLA: "Cuando tuvimos la catástrofe, la Nación fue la primera que estuvo trabajando"

Oscar Liberman, diputado bonaerense electo por la provincia de Buenos Aires, dijo esta mañana que la victoria de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de ayer fue "un mensaje contundente y de enorme responsabilidad". Y mencionó que cuando ocurrió la inundación, el pasado 7 de marzo, "la Nación fue la primera que estuvo trabajando".

"Estuvo súper claro que cuando tuvimos la catástrofe, la Nación fue la primera que estuvo trabajando. El resto del trabajo lo tenemos que hacer nosotros en Bahía Blanca; hay otras catástrofes en el país. Las urnas lo han ratificado: una cosa es un debate de microclima o instalar un tema y otra es la realidad", sentenció.

En diálogo con Panorama, por LU2, el también economista subrayó que "el gobierno nacional estuvo en Bahía Blanca, está en Bahía Blanca y sigue para eso".

En ese sentido, mencionó que "la ciudad ya estaba con problemas de planificación, con carencias y absolutamente colapsada. No es que tiene que venir un gobierno nacional y donde había una ciudad que tenía enormes problemas y a la que le sucedió una catástrofe, regalarle de la nada una ciudad nueva. Bahía Blanca adeuda enormes problemas que vienen de décadas de malas gestiones".

En otro tramo de la entrevista, consultado puntualmente sobre los resultados de ayer, Liberman aseguró que "la sorpresa mayor fue en Provincia, en la Nación teníamos expectativas de que nos vaya bien y en Bahía Blanca estábamos seguros que nos iba a ir muy bien".

Asimismo, analizó las variantes respecto a la elección bonaerense del 7 de septiembre, y dijo que "acá hay un trabajo de haber leído qué es lo que pasó, de haber trabajado para modificar eso y todo sumado también al hecho del sistema electoral, porque haber pasado a la boleta única de papel cambia las cosas".

"Ha sido una expresión muy clara de las urnas, tanto a nivel nacional como provincial, especialmente en Bahía Blanca. Un mensaje contundente y de enorme responsabilidad, a partir a ahí hay que dar respuesta", agregó.

Finalmente, mencionó que "esta elección es clave porque las reformas pendientes para poder profundizar el programa económico pasan por el Congreso".

"Ahí hay que construir mayorías y para eso tenés que tener la legitimidad de una buena elección y un buen diálogo con las fuerzas con las que tenés posibilidades de establecer consensos en temas que todos queremos. La reforma laboral y tributaria, en privado todos dicen que hay que hacerlas", cerró.