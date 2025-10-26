Calderaro, por ahora fuera de la Cámara de Diputados

Con la ajustada victoria de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, esa fuerza se quedaría con 17 bancas de diputados nacionales de un total de 35 en juego, mientras que Fuerza Patria se llevaría 16 y el Frente de Izquierda, 2.

De este modo, el jefe municipal de Gabinete de Bahía Blanca, Luis Alberto Calderaro, no lograría acceder al Congreso de la Nación ya que aparece como 17º en la lista de peronismo.

"Hay que esperar el escrutinio definitivo. Nosotros seguimos creyendo que Bahía Blanca tiene que ir al Congreso, hacer oír su voz", le dijo a La Nueva., apenas se conocieron los primeros resultados.

Respecto de la elección en general, Calderaro dijo "que se polarizó, tal como esperábamos, y en el caso de Bahía --donde ganó La Libertad Avanza-- sabíamos de la complejidad del proceso que hoy culmina".

Agregó: "Nosotros hemos trabajado con muchísimo esmero y seguimos creyendo en las mismas ideas, en las políticas públicas y en una Argentina más humana".