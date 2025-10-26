La Libertad Avanza se impuso nuevamente en Coronel Rosales

Con un porcentaje cercano al 60%, según datos extraoficiales, la Libertad Avanza se impuso en las elecciones legislativas de hoy, en el distrito de Coronel Rosales.

El segundo lugar, según se supo, fue para el Frente Patria, con alrededor del 20%, mientras que el porcentaje restante se lo distribuyeron entre el Frente de Izquierda y Provincias Unidas, entre otros.

De esta manera, se repite el cuadro de orden, al menos para los dos primeros lugares, de las elecciones pasadas, donde se pusieron en juego los candidatos de nivel local.

Además, se estableció un 63% de participación en el comicio, de un padrón compuesto por más de 52.000 personas que se encontraban habilitadas para sufragar.

En las dependencias policiales, en tanto, se realizaron 932 certificados de distancia, de acuerdo a la información oficial.