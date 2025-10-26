Bahía Blanca | Domingo, 26 de octubre

Con gol de Dybala, Roma le ganó a Sassuolo 1 a 0 y llegó a la cima

El equipo del argentino ahora comparte la vanguardia con Nápoli, que ayer venció a Inter 3 a 1.

Con un gol del argentino Paulo Dybala, Roma superó como visitante a Sassuolo 1 a 0 y alcanzó la cima del Calcio, tras continuar hoy la 8ª fecha.

El cordobés marcó el único gol del cotejo a los 16 minutos.

La Joya fue reemplazado en el minuto 66 por su compatriota Matías Soulé.

Con este éxito, la Roma alcanzó la línea de Nápoli (ayer venció a Inter 3 a 1) en la vanguardia. Ambos lideran con 18 puntos.

 

