En un clásico caliente, con horrores defensivos, Real Madrid le ganó a Barcelona 2 a 1

En un clásico discreto, Real Madrid fue mucho más que Barcelona y se quedó con un triunfazo por 2-1 con goles de Kylian Mbappé y Jude Bellingham en el estadio Santiago Bernabeu, por la décima fecha de La Liga de España.

El partido que tuvo de todo: groseros errores defensivos, festejos, penales, polémicas y un enfrentamiento en el final entre ambos planteles.

El argentino Franco Mastantuono fue suplente y no ingresó en el Merengue más allá de las expectativas que había por el estreno del joven argentino de 18 años en el derbi español.

El técnico Xabi Alonso se decidió por repetir el once inicial que derrotó a Juventus en la Champions League.

Por el lado del equipo catalán, la joya Lamine Yamal sí jugó desde el inicio, pese a que estuvo en duda durante la semana tras haber sentido algunas molestias después de recuperarse de una lesión, y pasó desapercibido.

Un duelo intenso desde el comienzo. Con dos jugadas a favor de Real Madrid que necesitaron la intervención del VAR. Primero, un supuesto penal de Yamal a Vinicius, que fue anulado tras la revisión. Minutos después, hubo un gol del astro francés, pero también fue anulado por offside de manera insólita.

El primer grito llegó en los pies justamente de Mbappé, quien definió cruzado para abrir el marcador para el equipo de Xabi Alonso, claro dominador del encuentro hasta el empate parcial de Barcelona, a los 38 minutos. Una pérdida de Arda Güler cerca del área, que aprovechó Balde para Rashford, quien metió el centro para que Fermín Torres rematara cómodo.

A los 43 minutos, Real Madrid volvió a sacar ventaja, esta vez gracias a Bellingham: un centro llovido de Vinicius que sobrepasó a todos en el área chica y le quedó al inglés para definir solo delante del arco para el 2-1.

En el segundo tiempo, las emociones siguieron a fondo. Real Madrid contó con un penal a favor para estirar la diferencia cuando la pelota golpeó en la mano de Eric García. Mbappé pateó pero Szczęsny tuvo otra atajada fenomenal y tapó el tiro cruzado.

Para cerrar un clásico picante, en el final hubo provocaciones entre jugadores del Madrid como Vinicius, Courtois y Lamine Yamal.

Y, además, fue muy criticada la reacción de inconformidad de Vinicius contra Xabi Alonso por no dejarlo jugar los 90 minutos.

Real Madrid sacó más ventaja en la cima, suma 27 y ahora Barcelona quedó a 5 unidades. Villareal está tercero con 20 puntos y Espanyol 4º con 18, mientras que Betis y Atlético Madrid --se medirán mañana lunes-- comparten el 5º puesto con 16 unidades.