El Sub 19 de Bahía cerró su participación en el Campeonato Argentino

El seleccionado Sub 19 de Damas culminó ayer su participación en el Campeonato Argentino que se disputó en Mendoza bajo la fiscalización de la Confederación Argentina.

En el último partido del certamen, Bahía cayó ante Mar del Plata por 2 a1 y culminó en la octava colocación.

El gol del Naranja lo hizo Victoria Walter, a los 43 minutos.

De esta manera, el combinado juvenil cerró sin victorias en el mejor torneo del país.

En la fase de grupos cayó ante Mendoza (4 a 2) y Buenos Aires (4 a 1) y empató frente a Uruguay (4 a 4).

Mientras que en el cruce por la permanencia tropezó ante Tandil (3 a 2).

Las goleadoras de Bahía a lo largo de la competencia fueron Walter (3), Lucía Alejo (2), Abril Acuña (2), Manuela Zabala, Mía Torres y Morena Cervatto.

El campeón de la competencia resultó la selección de la Federación Cordobesa, que venció en la final a Litoral por shoot out (4 a 3) luego de igualar sin goles en el tiempo regular.

Tercero terminó Buenos Aires y luego siguieron Mendoza, Uruguay y Tandil.

*La delegación de Bahía en Mendoza

-Jugadoras: Delfina Pascualini, Malena Sosa, Pilar Aimaretti, Morena Cervatto, Abril Acuña, Florencia Carrascosa, Delfina Montesi, Josefina Sauer, Valentina Tapia, Delfina Esandi, Milena Presti, Sofía Presti, Julieta Alende, Morena Andrade, Lucía Alejo, Sabrina Martínez, Mía Torres, Victoria Walter, Bianca Sardi y Manuela Zabala.

-Entrenador: Hernán Hancen.

-Ayudante: Bautista Ríos.

-Preparador físico: Facundo Díaz.

-Video asistente: Ignacio Araujo.

-Jefe de equipo: Tobías Salvatori.

-Prensa: Mayra Gómez.