Cavani sigue lesionado y es una incógnita el regreso a los entrenamientos con Boca

El delantero uruguayo Edinson Cavani sufrió una inflamación de la bursa del psoas derecho y sigue marginado de los entrenamientos de Boca, según informó el club, y es una incógnita su regreso a la actividad a falta de tres fechas para que termine el Torneo Clausura 2025.

Boca jugará este lunes ante Barracas en el estadio "Claudio Chiqui Tapia", a las 16. El partido había sido aplazado por el fallecimiento del exentrenador Miguel Ángel Russo en la Fecha 12.

"El jugador Edinson Cavani presenta una inflamación de la bursa del psoas derecho, motivo que retrasa su vuelta al entrenamiento junto al grupo", fue el comunicado que publicó Boca en su cuenta oficial de la red social X, para actualizar novedades del uruguayo.

El experimentado atacante -de 38 años- ya se perdió 18 partidos oficiales en lo que va del año, debido a diferentes lesiones.

El uruguayo quedó desafectado una vez más de la convocatoria que hizo el cuerpo técnico de Boca, encabezado por Claudio Ubeda, con miras al partido de este lunes frente a Barracas Central, pendiente de la duodécima fecha del Torneo Clausura.

La situación no es nueva para el jugador, ya que desde su llegada al fútbol argentino sufrió diferentes problemas físicos. En los primeros meses de este año, Cavani logró anotar su único gol del Torneo Clausura en la victoria frente a Banfield.

Hace unas semanas, Cavani había culminado el entrenamiento con una sobrecarga que puso en duda su presencia ante Barracas Central, cuando el duelo estaba estipulado para ese sábado.