Zeballos y Granollers levantaron trofeo en el ATP 500 de Basilea

El argentino (izquierda) y el español y la gran copa de Basilea. Foto: NA.

Los tenistas Horacio Zeballos y Marcel Granollers se coronaron campeones del ATP 500 de Basilea en dobles, al superar al checo Adam Pavlasek y al polaco Jan Zielinski por 6-2 y 7-5.

El argentino y el español sumaron así el decimoquinto título juntos y el quinto de la presente temporada. Cabe recordar que ya levantaron el trofeo de Roland Garros y el US Open.

De sus últimos 21 partidos, sólo perdieron uno: la semifinal de Wimbledon con Cash y Glasspool.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En el caso de Granollers, con 39 años, tiene mayor satisfacción personal porque en lo que va de la temporada sufrió lesiones que lo obligaron a ausentarse del Masters 1000 de Toronto y Cincinnati (fisura en el pie) y también en la posterior gira asiática (tobillo derecho).

Los flamantes campeones de Basilea seguirán en acción esta semana con participación en al Masters 1000 de París como cuartos cabezas de serie, lo cual les evitará la ronda inicial.

Además, se vienen el ATP Finals de Turín (9 al 16 de noviembre) y los octavos de final de la Copa Davis de Bolonia (18 al 23).