Tenis: Sinner sumó el cuarto título en lo que va de la temporada
Superó a Alexander Zverev por 3-6, 6-3 y 7-5 y se acercó en el ranking a Carlos Alcaraz.
El italiano Jannik Sinner, de 24 años y segundo del ranking mundial, ganó este domingo el ATP 500 de Viena, con lo cual recortó la desventaja con Carlos Alcaraz en la carrera por ser número uno a final de año.
Sinner remontó hoy ante Alexander Zverev para imponerse en una final muy apretada en suelo austríaco por 3-6, 6-3 y 7-5, en 2 horas y 28 minutos.
Significó su cuarto título de la temporada y el 22º de su carrera. De paso, sumó los 500 puntos de campeón y se quedó a 840 de Alcaraz, quien está muy encaminado a despedir el 2025 como el Nº1. Le alcanzará con llegar a la final la próxima semana en el Masters 1.000 de París.
El único susto que tuvo Sinner en los dos últimos sets se lo dio su físico, ya que en el tercer parcial estuvo cerca de los calambres en su pierna, similares a los que le obligaron a retirarse este mismo mes en el Masters 1.000 de Shanghai.
Sinner y Zverev viajarán a París, donde el miércoles debutarán en un La Defense Arena en el que ambos se juegan mucho. El alemán es el vigente campeón del torneo, y una derrota temprana le podría hacer caer seriamente en el ranking mundial.