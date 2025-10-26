"Dibu" le ganó el duelo a Haaland y Aston Villa superó al City 1 a 0

Con una sobresaliente actuación del arquero argentino Emiliano Martínez, Aston Villa le ganó a Manchester City 1 a 0, en el marco de la 9ª fecha.

El polaco Matty Cash --a los 19 minutos-- marcó el gol de la victoria tras la asistencia brindada por el argentino Emiliano Buendía, quien se retiró lesionado a los 29 minutos.

En el conjunto local, que se colocó octavo con 15 puntos y aún fuera de los puestos para clasificar a los torneos continentales, fue titular Emiliano Martínez, quien tuvo una muy destacada actuación.

De hecho, le ahogó la posibilidad de gol al implacable Erling Haaland, quien remató de derecha por abajo, esquinado, pero Dibu atajó con gran prestancia.

Por su parte, el líder Arsenal venció 1 a 0 a Crystal Palace y sacó más ventaja.

Otros resultados: Bournemouth 2, Forest 0; Everton 0, Tottenham 3 y Wolves 2, Burnley 3.

Principales posiciones: 1) Arsenal, 22 puntos; 2) Bournemouth, 18; 3) Tottenham y Sunderland, 17; 5) Manchester City y Manchester United, 16; 7) Liverpool y Aston Villa, 15; 9) Chelsea, 14; 10) Crystal Palace y Brentford, 13.