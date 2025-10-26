Bianco: "Votamos con total normalidad y sin inconvenientes graves en la provincia"

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, aseguró que las elecciones en la provincia se desarrollaron "con mucha tranquilidad" y "con total normalidad". Según indicó, monitoreó la jornada junto al juez electoral Juan Ramos Padilla, quien confirmó que no se registraron inconvenientes graves.

En diálogo con LU2, Bianco destacó la colaboración de más de 10 mil efectivos de la Policía de la provincia, que trabajaron junto al Comando Electoral. Señaló que algunas mesas registraron pequeñas demoras en la apertura, dentro de los rangos habituales, y mencionó que ayer se reubicaron mesas en el interior de la provincia debido a caminos rurales anegados por fuertes lluvias, lo que impidió el acceso a algunos establecimientos educativos.

El ministro también se refirió a la implementación de la Boleta Única Papel, que se utilizó por primera vez en la provincia: "Si uno tiene claro cómo funciona el sistema, el tiempo de votación es similar al de elecciones anteriores. Desde la vuelta de la democracia siempre se votó con la boleta partidaria, y hace apenas dos meses realizamos una elección con ese sistema que se desarrolló perfectamente, sin sospechas de fraude y con total transparencia".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En cuanto al argumento económico, Bianco señaló que el cambio duplicó los costos: "En septiembre gastamos 85 mil millones de pesos para organizar la elección provincial y nacional. Con la Boleta Única Papel, estimamos que el gasto asciende a unos 150 mil millones. Por lo tanto, los argumentos de ahorro y prevención de fraude no se sostienen, aunque es una ley y hay que cumplirla".

Sobre la participación, el funcionario indicó que espera una concurrencia elevada: "Uno espera que se acerque a votar la mayor cantidad de gente posible, porque eso le da legitimidad al sistema democrático. Hemos trabajado con nuestra fuerza política, fiscales y militancia para promover la elección en los territorios. Ojalá vote más gente que en septiembre, lo veremos al final de la jornada".

Finalmente, Bianco analizó los resultados: "Siempre una elección de medio término funciona como un plebiscito sobre los ejecutivos. En la provincia de Buenos Aires hubo un resultado claro que refleja la valoración de los gobiernos municipales, provinciales y nacional, incluso cuando se eligen candidatos legislativos".