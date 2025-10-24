UNS: se desarrollará la 410º Colación de Grados

Este viernes 24 de octubre, en el Aula Magna de avenida Colón 80, se llevará a cabo la 410º Colación de Grados y entrega de los premios “25 de Mayo”. Cómo es habitual se realizará en dos turnos e intervendrán los siguientes Departamentos:

A las 10 fueron citados: Agronomía, Derecho, Física, Economía, Geología, Humanidades, Ingeniería Química, Química y Ciencias de la Salud, cuyo Director Decano doctor Pablo Badr estará a cargo del discurso.

En este horario, además, se harán entrega de los premios “25 de Mayo” edición 2024 en las siguientes áreas: en Ciencias Exactas fue para el licenciado en Ciencias de la Computación Juan Ignacio Dingevan con un promedio de 9,68; en Ciencias Sociales para la contadora Josefina Cravero (9,25); en las Ingenierías por el ingeniero industrial Ignacio Silva Cárdenas (9,48); en los Profesorados para la profesora en química Milagros García Armario (8,62); en las Tecnicaturas para la técnica universitaria en óptica Marina Garde (9,17) y en Ciencias de la Salud para la licenciada en enfermería Pilar Rodríguez Barbini ((8,88). Finalmente en las Ciencias Naturales el premio fue compartido por las farmaceúticas Débora Gorjon Blanco y Florencia Sotelo, ambas con un promedio de 9,55.

A las 12.30 se convocó a: Biología Bioquímica y Farmacia, Ciencias de la Administración, Ciencias de la Educación, Geografía y Turismo, Ingeniería, Matemática, Ingeniería Eléctrica y Computadoras y Ciencias e Ingeniería de la Computación. El Director Decano de este último, doctor Diego Martínez, pronunciará las palabras alusivas. En este acto recibirá su diploma el Licenciado en Turismo Hugo Simoni, quien rindió su trabajo final el pasado mes de junio y a los 82 años se convirtió en el egresado de mayor edad en recibirse en esta casa.