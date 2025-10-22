Se inauguró la ampliación de la editorial de la UNS

EdiUNS, la editorial de la Universidad Nacional del Sur, celebra sus tres décadas de existencia con la ampliación de sus instalaciones de Santiago del Estero 639, en Bahía Blanca: este lunes 20 se inauguró una superficie de 55,5 metros cuadrados cubiertos, que alojará a sus talleres gráficos.

La construcción, que se apoya sobre un espacio que servía para depósito de jardinería, permitirá separar las áreas de administración y venta de las de fabricación e impresiones. De ese modo, otorgará “beneficios tanto logísticos como de seguridad”, explicaron desde el área técnica encargada de la coordinación de la obra.

“Entendimos que era oportuno reafirmar el rol de EdiUNS en nuestra institución, sobre todo ante un aniversario tan especial, y que el mejor modo de hacerlo es favorecer sus actividades esenciales”, señaló la vicerrectora Andrea Castellano.

La funcionaria agregó que “por esa razón, decidimos emprender este esfuerzo presupuestario, pese a las dificultades existentes. Tenemos el convencimiento de que EdiUNS contribuye a difundir la producción académica de la comunidad, genera identidad y construye memoria”.

La EdiUNS tiene como objetivos “seleccionar, obtener y evaluar para su publicación y posterior difusión, obras académicas de calidad y rigor científicos, cultural y artístico, teniendo en cuenta las necesidades del ámbito académico, cultural y de la sociedad en la que la Universidad se inserta, para responder a las inquietudes de éstas”, “solucionar requerimientos bibliográficos de la tarea docente, atendiendo a las necesidades de profesores y alumnos”, y “promover los valores y los bienes culturales, científicos, tecnológicos y artísticos de la comunidad universitaria y del medio en general, cuidando la calidad de sus publicaciones en cuanto a la forma y estilo de su presentación y a la originalidad, nivel, solidez y pertinencia de su contenido”.