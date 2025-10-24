Narcotráfico: rechazan un pedido de detención de los hermanos Vidal Ríos

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca rechazó un pedido para detener a los hermanos Adrián y Ricardo Vidal Ríos, acusados de narcotráfico, cuya absolución fue anulada por la Cámara Federal de Casación Penal.

De esa manera, el cuerpo judicial bahiense rechazó un pedido del fiscal de juicio, Gabriel González Da Silva, quien reclamó que sean arrestados no solo los presuntos cabecillas sino también los otros 12 procesados, entre ellos la madre de ellos.

Trascendió que el TOCF bahiense no hizo lugar al pedido porque el fallo dictado ayer por la Sala I de Casación todavía no está firme y las defensas podrían recurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En caso de que esto suceda y la Corte ratifique el fallo de Casación, el TOCF de nuestra ciudad tendrá que conformarse para llamar a audiencia y escuchar el pedido de pena de las partes y después sí fijar sentencia.

En agosto de 2023, el tribunal bahiense había absuelto a la posible organización dedicada al tráfico de drogas porque consideró nulo lo actuado a partir de la incorporación, supuestamente irregular, de un testigo de identidad reservada que era familiar de ellos.

Sin embargo, Casación consideró que esa prueba no afectó el proceso y que la investigación se inició previamente y por cauces independientes.

En consecuencia, anuló las absoluciones y ordenó un nuevo pronunciamiento, que seguramente será condenatorio.