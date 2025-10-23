Bahía Blanca | Jueves, 23 de octubre

El país.

Este viernes, asamblea de pilotos: preven demoras y cancelaciones en Aerolíneas Argentinas

Será en el Aeroparque Jorge Newbery entre las 6 y las 10 a.m. en demanda de respuesta a diversos reclamos por parte de APLA.

Foto: archivo La Nueva.

Los pilotos de Aerolíneas Argentinas, nucleados en la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), volverán a realizar este viernes "asambleas informativas" en el Aeroparque Jorge Newbery, lo que podría derivar en demoras y hasta cancelaciones de vuelos de la empresa estatal.

"Ratificamos que mañana, viernes 24 de octubre, se llevará a cabo la asamblea en el Aeroparque Jorge Newbery entre las 6 y las 10 a.m.", indicó el gremio a través de su cuenta en la red social X.

Agregaron que, "hasta el momento, Aerolíneas Argentinas continúa sin ofrecer respuestas a los reclamos que hemos presentado desde APLA en relación con salarios, ascensos, dotación y el cumplimiento de nuestro CCT".

"Además, respecto a las fallas detectadas en los motores de la flota B737, que motivaron dejar en tierra 8 aeronaves de este tipo, debido a la evidente falta de previsión empresarial, no solo fue insuficiente derivar vuelos a las otras dos flotas de la propia empresa (A330/EMB 190), sino que también tuvieron que recurrir a la competencia. Por lo que la medida de acción directa repercutirá de manera significativa en la programación de vuelos, y la misma se verá afectada durante varios días", puntualizaron.

Finalizaron expresando que, "en este contexto, los y las pilotos permaneceremos unidos/as para enfrentar los embates empresariales y gubernamentales que, una vez más, vendrán sobre quienes buscamos la actualización salarial que corresponde y el respeto por el trabajo que desempeñamos". (NA)

La ciudad.
La ciudad.
La ciudad.
La ciudad.

