Dos bahienses festejaron con Argentina y otra sufrió con Ecuador en el Sudamericano U17

Momento del himno, con Roldán en primera plana. Fotos: FIBA.

Argentina mantuvo el invicto en el Sudamericano U17 Femenino, al vencer esta tarde a Ecuador, por 65 a 35.

El partido, correspondiente al grupo A, se disputó en el Arena UENO COP.

En la albiceleste participaron las bahienses Isabella Roldán y Delfina Álves da Florencia, jugadoras de 9 de Julio.

Roldán estuvo en cancha 14m04 y completó 2 puntos (0-3 en triples y 2-2 en libes), más 7 rebotes, mientras que Álves da Florencia jugó 11m50 y terminó con 4 puntos (0-1 en triples, 1-2 en dobles y 2-2 en libres), más 5 rebotes.

Delfina Álves da Florencia.

También hubo otra bahiense: Laura Cors, dirigiendo a Ecuador.

Lo más complicado Argentina lo tuvo al principio, con bajos porcentajes de tres puntos que los pagó ante una defensa zonal.

Con el correr de los minutos, en base a una defensa alta y recuperos Argentina se fue acomodando, sintiendo únicamente la oposición durante un pasaje donde las ecuatorianas la metieron de tres puntos.

Argentina derrotó en el debut a Uruguay, por 75 a 66 y en la segunda presentación venció a Brasil, por 67 a 56.

Ya con el número 1 asegurado, Argentina cerrará mañana la fase de grupos, enfrentando a Bolivia, desde las 15, para esperar el cruce de semifinales el próximo sábado.

Mirá el video completo del partido: