Enzo Fernández volvió a convertir para Chelsea en la Champions League

Enzo Fernández volvió a dar una muestra de su enorme jerarquía y convirtió de penal en la contundente victoria 5-1 de Chelsea ante Ajax, por la tercera fecha de la Champions League.

Para su gol, el argentino generó él mismo la infracción cuando fue derribado dentro del área de una manera insólita por Wout Weghorst, más conocido en nuestro país como el "bobo", por la manera en la que lo llamó Lionel Messi en Qatar 2022, post victoria de la Albiceleste frente a Países Bajos.

El ex River acomodó el balón en el centro del área, abrió el pie y la colocó arriba contra el sector derecho. Pese a que el arquero Pasveer adivinó la intención, no llegó a contener la ejecución.

Marc Guiu, Moisés Caicedo, Estevao y Tyrique George anotaron los tantos restantes del conjunto de Maresca, que sumó su segundo triunfo en la competencia y escaló al 11° de la tabla general.

Por su parte, el equipo neerlandés profundizó su mal momento: lleva cuatro sin ganar y está último en el máximo certamen europeo con tres caídas en dicha cantidad de partidos.

Por otro lado, el argentino Facundo Buonanotte fue titular en el conjunto inglés, mientras que el ex Manchester United Alejandro Garnacho permaneció en el banco de suplentes.

En Alemania, Liverpool aplastó por 5 a 1 al Eintracht Frankfurt con el ingreso de Alexis Mac Allister en el segundo tiempo, ya que se está recuperando de su lesión y sumando minutos en el conjunto de Arne Slot.

En Turquía, Galatasaray se impuso por 3 a 1 sobre Bodo/Glimt y contó con el delantero Mauro Icardi, quien entró en la segunda parte para reforzar el ataque en la recta final del encuentro en lugar del goleador nigeriano Victor Osimhen.

En Lisboa, Sporting derrotó por 2 a 1 al Olympique Marsella en un partido con presencia albiceleste de ambos lados: Gerónimo Rulli fue titular en el arco del conjunto francés y el defensor Leonardo Balerdi ocupó un lugar en la zaga central del equipo visitante.

En el Santiago Bernabéu, Real Madrid superó por 1 a 0 a Juventus con la participación del ex River Franco Mastantuono, que ingresó en la segunda parte y cumplió una labor ordenada en el cierre del partido.

Finalmente, en Múnich, Bayern venció sin problemas por 4 a 0 a Brujas, aunque el zaguero central Zaid Romero no sumó minutos.