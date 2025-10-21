Un jurado popular juzga desde hoy a un acusado de violar a su pequeña hija

El juicio por jurados se desarrolla en el quinto piso de Tribunales, en Estomba 34.

Un hombre acusado de abusar sexualmente de su hija de tres años en esta ciudad, será juzgado entre hoy y el viernes mediante la modalidad de juicio por jurados.

Al procesado se le atribuye el delito de "abuso sexual con acceso carnal agravado por ser ascendiente", según se informó desde fiscalía.

Eduardo d´Empaire, integrante del Tribunal en lo Criminal Nº 3, actuará como juez técnico durante el debate que se desarrollará en el quinto piso del Palacio de Justicia, en Estomba 34.

La presunta violación en perjuicio de la pequeña se habría cometido en octubre de 2022, cuando estaba al cuidado de su padre durante una visita, porque el imputado y la mamá de la niña están separados.

Denuncia médica

El hecho salió a la luz después de que la progenitora de la menor detectara "una lesión en la zona genital" de la nena, por lo tanto la llevó al Hospital Municipal para que recibiera asistencia.

La médica que atendió a la pequeña denunció lo sucedido luego de establecer las características de las lesiones, y se le dio intervención a la Policía para que investigue el caso.

La criatura se habría referido verbalmente a la agresión sexual en su contra.

La instrucción de la causa estuvo a cargo de la fiscal de delitos sexuales, Agustina Olguín, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 3.