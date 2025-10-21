Un terremoto de intensidad 4,7 sacudió Mendoza

Un terremoto se percibió este martes por la mañana en la provincia de Mendoza, de acuerdo con el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES). Fue a la altura del límite con San Juan y tuvo una intensidad de más de 4 puntos.

El sismo ocurrió a las 11:08 en el límite con San Juan, con una intensidad de 4,7 en la escala de Richter y una profundidad de 134 kilómetros.

Hasta el momento no se reportaron daños materiales ni personas que hayan estado en riesgo. Según el medio Mendoza Post, este es el segundo sismo "de relativa intensidad" percibido en los últimos días: el miércoles pasado ocurrió uno durante la mañana pero que tuvo epicentro en Chile.

El terremoto superó los 4 puntos de Richter

Según el INPRES, el temblor se ubicó a 99 km al Noroeste de la Ciudad. En tanto, un informe del Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile añadió que ocurrió a 86 kilómetros al Noreste de Los Andes.

Además, el Instituto señaló que lo percibieron "algunas personas en reposo" en las zonas de Barreal, San Juan, y Uspallata, Mendoza. A su vez, se sintió "levemente por algunas personas en reposo o en edificios" para las ciudades de San Juan; Agrelo; Rivadavia Tunuyán y Ciudad de Mendoza.

Un fuerte sismo en Chile hizo temblar a Mendoza

Un sismo de mediana intensidad se percibió este miércoles por la mañana en la provincia de Mendoza, generando sorpresa entre los habitantes.

El movimiento ocurrió alrededor de las 8:43, con epicentro en la región chilena de Coquimbo, según reportó el Centro Sismológico Nacional de Chile.

El organismo precisó que el temblor alcanzó una magnitud de entre 5,5 y 5,6 grados en la escala de Richter, con una profundidad estimada entre 19 y 22 kilómetros. Su punto más cercano se ubicó a 10 kilómetros del Parque Fray Jorge.

Pese a la fuerza del fenómeno, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) descartó la posibilidad de tsunami en las costas del Pacífico. (Ámbito)