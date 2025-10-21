El Tribunal de Disciplina de la AFA le dio 48 horas a Gimnasia de Jujuy para emitir su descargo

El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino otorgó un plazo de 48 horas a Gimnasia y Esgrima de Jujuy para realizar su descargo por los hechos que derivaron en la suspensión del encuentro ante Deportivo Madryn, correspondiente al Reducido de la Primera Nacional.

El partido, disputado el domingo en el estadio 23 de Agosto, fue interrumpido por el árbitro Lucas Comesaña tras recibir amenazas tanto él como su cuerpo arbitral.

"En virtud de la celeridad de la definición y la continuidad de la competencia, se da vista por el término de cuarenta y ocho horas al Club Gimnasia y Esgrima de Jujuy, debiendo tomar conocimiento y contestar dentro de ese plazo", indicó el comunicado del Tribunal.

Según informó Doble Amarilla, una vez analizado el informe del árbitro y el descargo del club jujeño, el Tribunal podría oficializar el fallo este mismo jueves. La intención es evitar demoras que afecten la programación de las semifinales del Reducido.

El árbitro Comesaña explicó en diálogo con TyC Sports los motivos de su decisión: “Suspendí el partido por cosas que no deben pasar. No quiero reaccionar, el Tribunal de Disciplina actuará según mi informe”.

Además, detalló que las amenazas fueron directas: “Es la primera vez que me sucede algo así. Primero fue hacia el cuarto árbitro y después hacia todos, especialmente al cuarto y a mí”.

Con el expediente en marcha, la resolución del duelo en el que Gimnasia le ganaba por 1 a 0 a Deportivo adryn queda en manos del Tribunal, teniendo en cuenta que el partido de vuelta se jugará el 2 de noviembre en el estadio del “Aurinegro”.