Manes: “A diferencia del 2001, la gente está rota por dentro”

El diputado radical y candidato a senador por el espacio Vamos para Adelante (VPA) Facundo Manes afirmó que actualmente, y “a diferencia del 2001, la gente está rota por dentro” porque, además de no llegar a la mitad de quincena, sufre el cierre de las pymes y la caída del empleo.

En declaraciones a Splendid AM 990, expresó que el presidente Javier Milei demostró, en los dos años que lleva de gestión, que es un “eslabón más de la decadencia argentina”.

“En el ballotage, casi el 60% de la gente que votó a Milei, puso una ficha en él, pero no porque le gustara, sino porque era algo nuevo. Sin embargo, en el tiempo que lleva de gestión, se rodeó de la casta, utiliza sus métodos y privilegió a sus integrantes, mientras destruyó a la clase media trabajadora. Es una desilusión más”, aseguró Manes.

En la misma línea, sostuvo que “la gente ya no cree” en el Presidente de la Nación ni en el proyecto de La Libertad Avanza (LLA), pero tampoco quiere “volver atrás 40 años”: “No vemos un plan económico, vemos un esquema financiero que necesita ser rescatado todo el tiempo”, planteó.

Por otra parte, indicó que Milei presenta “sesgos autoritarios” porque, además de calificar a los periodistas de “ensobrados”, insulta a los legisladores y los llama “ratas” con el objetivo de deshumanizarlos: “Lamentablemente, es una ‘vetocracia’ y no respeta la división de poderes”, añadió.

Para finalizar, expresó que en la gestión Milei y Luis Caputo “no hay plan económico integral” que genere trabajo y que impulse las pymes y que, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, no sólo parece el ministro de Economía de la Argentina, sino el jefe de campaña de LLA “porque twitea para que la campaña se enderece”.

“El presidente está disociado, vive en su mundo y disfruta del sufrimiento ajeno. Goza de que los discapacitados tengan la motosierra o que les peguen a los jubilados en la Plaza de los Dos Congresos. Disfruta la crueldad de los más débiles, porque con los poderosos no se agarra… de hecho, es bastante alcahuete”, concluyó. (NA)