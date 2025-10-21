Condenan a un joven por una violenta entradera en el barrio La Merced

El Tribunal en lo Criminal Nº 2 condenó en juicio abreviado a Agustín Alexis Barragán (20) a la pena de 7 años de prisión por haber participado de un violento robo con armas cometido a principio de año en el barrio La Merced.

Según la causa, investigada por la UFIJ Nº 11, a cargo del fiscal Diego Conti, el hecho se produjo el 6 de enero, cuando el acusado ingresó para robar junto a otras dos personas no identificadas.

En el lugar apuntaron con un revólver a una pareja, la amenazaron para que les entregara dinero, les pegaron patadas y culatazos a ambos, para luego reducirlos, atarlos y llevarse más de un millón de pesos, 1.400 dólares, un reloj, una cámara GoPro, un parlante y celulares, entre otros elementos de valor.

Hacia el imputado la investigación avanzó a partir de prueba testimonial, el análisis de cámaras de seguridad y otros datos, según se informó en un primer momento.

Viguetas robadas

A Barragán también se le imputó el delito de encubrimiento porque entre el 16 y el 18 de mayo de 2023 recibió de manera ilegal, con conocimiento de su procedencia ilícita -o debiendo suponerla-, 12 viguetas de cemento que fueron sustraídas de una casa en construcción ubicada en Garza Mora al 2.500 de Bahía Blanca (en el mismo sector donde se consumó el asalto).

Esos elementos fueron secuestrados en su poder cuando los estaban cargando en un flete.

El joven, en definitiva, fue condenado como coautor penalmente responsable de los delitos de robo triplemente agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo tenerse por acreditada, por su comisión en poblado y en banda y por el uso de arma, además de encubrimiento.